İtalya'da tiyatro ve sinemalar 11 Ekim'den itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak - Haberler
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İtalya'da tiyatro ve sinemalar 11 Ekim'den itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da tiyatro ve sinemalar 11 Ekim'den itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.

Salgında vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ülkede, sosyal hayatta normale dönüşe yönelik adımlar devam ediliyor.

Bakanlar Kurulunun dün aldığı ve bugün resmi gazetede de yayımlanan kararla, tiyatro, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye geri dönecek.

Aynı kararla gece kulüpleri ve diskotek gibi eğlence yerlerinin de kapalı alanlarında yüzde 50, açık alanlarında yüzde 75 kapasiteyle yeniden açılması kararlaştırıldı.

Statlarda da seyirci kapasitesi, yüzde 50'den yüzde 75'e çıkarılacak.

Söz konusu yerlerde içeri alınacak izleyicilerde, salgınla mücadele kapsamında çıkarılan; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19'u atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası olması gerekecek.

Koronavirüs Bilim-Teknik Komitesi (CTS) de hükümete tiyatro ve sinemalarda kapasitenin yüzde 80'e çıkarılmasını tavsiye etmişti.

Ülkede son 24 saatte 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 23 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İtalya'da salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana 131 bin 228 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 milyon 695 bin 291'i buldu.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: İtalya'da tiyatro ve sinemalar 11 Ekim'den itibaren tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak - Haberler
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