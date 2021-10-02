İtalya'da son 24 saatte 3 bin 312 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 312 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 312 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 355 bin 896 testte 3 bin 312 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 679 bin 67'yi buldu. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 92 bin 749'a geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 artarak 130 bin 998'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 4 bin 187 artışla 4 milyon 455 bin 320'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 85 milyon 35 bin 806 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 657 bin 321 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 90 bin 784 kişiye ek doz aşı yapıldı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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