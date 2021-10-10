İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti - Haberler
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İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 80,04 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 80,04 oldu.

İtalya Başbakanlığının verilerine göre, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 86 milyon 201 bin 755 doz aşı uygulandı.

Aşıları tamamlananların sayısı 43 milyon 229 bin 551 oldu. Böylece aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 80,04'e ulaştı.

Aşı kampanyasından sorumlu yetkililer, eylül ayı sonuna kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyordu. Yetkililer, ülkede 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 16 Ekim'de tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale gelecek olan; aşı veya test yaptırmayı ya da yakın zamanda Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasının da aşılama kampanyasını bir miktar hızlandırdığını belirtiyor.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı aldığı kararla 20 Eylül'de 80 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları olanlar için başlattığı 3. doz aşılamada yaş sınırını 60 yaş ve üstü olarak değiştirdi. Ülkede 20 Eylül'den beri 3. doz aşılaması yapanların sayısı da 296 bin 624'ü buldu.

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı dün 2 bin 748 artarak 4 milyon 698 bin 38'e ulaştı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 46 artarak 131 bin 274'e yükseldi.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti - Haberler
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