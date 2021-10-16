İtalya'da kısmi yerel seçimlerde ikinci tura doğru - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da kısmi yerel seçimlerde ikinci tura doğru

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde ikinci tura doğru

İtalya'da iki hafta önceki kısmi yerel seçimlerin ilk turunda belediye başkanlıkları belli olmayan 65 yerleşim yerinde yarın ve pazartesi ikinci tur seçim yapılacak.

İtalya'da iki hafta önceki kısmi yerel seçimlerin ilk turunda belediye başkanlıkları belli olmayan 65 yerleşim yerinde yarın ve pazartesi ikinci tur seçim yapılacak.

Yaklaşık 5 milyon seçmeni ilgilendiren ikinci tur seçimde, başkent Roma, Torino, Trieste gibi büyükşehirlerin de olduğu 65 kentin belediye başkanı belli olacak.

Oy verme işleminin iki gün süreceği ikinci tur seçimlerde, sandıklar yarın yerel saatle 07.00 ile 23.00 ve pazartesi 07.00 ile 15.00 arasında açık kalacak.

İkinci tur seçimlerde gözler başkentte olacak. Roma'da ilk tur seçimlerde yüzde 30,14 ile birinci çıkan merkez sağ ittifakın adayı Enrico Michetti ile yüzde 27,03 ile ikinci sırada yer alan merkez solun adayı Roberto Gualtieri yarışacak.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Koray Aydın Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Kubilay Aka Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik Donald Trump Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalya'da kısmi yerel seçimlerde ikinci tura doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:09:13. #1.11#