İtalya'da kısmi yerel seçimin ikinci turu yapılıyor - Haberler
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İtalya'da kısmi yerel seçimin ikinci turu yapılıyor

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da kısmi yerel seçimin ikinci turu yapılıyor

İtalya'da iki hafta önceki kısmi yerel seçimin ilk turunda belediye başkanları belli olmayan 65 yerleşim yerindekiler seçimin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

İtalya'da iki hafta önceki kısmi yerel seçimin ilk turunda belediye başkanları belli olmayan 65 yerleşim yerindekiler seçimin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Aralarında başkent Roma, Torino, Trieste gibi büyükşehirlerin de olduğu 65 kentte, ilk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tur seçim yapılıyor.

Yaklaşık 5 milyon seçmeni ilgilendiren seçimde, oy verme işlemi iki günde tamamlanacak.

Sandıklar, bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) açılırken, seçmenler bu gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar oy kullanabilecek. Seçmenler, yarın da 07.00-15.00 (TSİ 08.00 - 16.00) saatlerinde oy verebilecek.

İkinci tur seçimde sonucu merakla beklenen yerlerin başında başkent Roma geliyor. İlk turda yüzde 30,14 ile birinci çıkan merkez sağ ittifakın adayı Enrico Michetti ile yüzde 27,03 ile ikinci sırada yer alan merkez solun adayı Roberto Gualtieri belediye başkanlığı için yarışıyor. Her iki aday da Roma'da kayıtlı oldukları semtlerde sabah saatlerinde oylarını kullandı.

İtalyan basını, seçimlere katılımın düşük olduğunu yazdı.

Ülkede kısmi yerel seçim maratonu yarın sandıkların kapanması ve oy sayımına geçilmesiyle sona erecek.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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