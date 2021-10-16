İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting - Haberler
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İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting

İtalya'da işçi sendikaları, başkent Roma'da "Faşizm bir daha asla" adıyla miting düzenledi.

İtalya'da İşçi sendikaları, başkent Roma'da "Faşizm bir daha asla" adıyla miting düzenledi.

Kovid-19'la mücadeleye yönelik getirilen "Yeşil Geçiş" sertifikasına protesto maksatlı geçen hafta yapılan yürüyüş sırasında ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Merkezi'nin faşist grup Forza Nuova'nın (FN) saldırısına uğraması sendikalarca protesto edildi.

CGIL ve diğer işçi sendikalarının organizasyonuyla başkentin San Giovanni Meydanı'nda düzenlenen, organizatörlere göre 200 bin, emniyet kaynaklarına göre 50 bin kişinin katıldığı mitingde CGIL Genel Merkezi'nin saldırıya uğramasına ve faşizme tepki gösterildi.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, mitingde yaptığı konuşmada, "Bu, herkes için demokrasiyi savunan bir gösteri. Temamız bu. CGIL'e saldırı, tüm sendikalara ve aslında tüm ülkenin çalışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. ve biz burada birini savunmak için değil, demokrasiyi savunmak ve genişletmek için buradayız." dedi.

Mitingde faşist grup FN'nin kapatılması çağrıları da yapılırken "Faşizme hayır", "Faşizm bir daha asla" ve "Daha fazla iş" yazılı dövizler dikkati çekti.

Faşizm karşıtı mitinge ülkenin önde gelen siyasi isimleri de katılarak destek verdi. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, PD'nin Roma Belediye Başkan Adayı Roberto Gualtieri de mitinge katıldı.

Salgınla mücadelede yürürlüğe konulan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası, geçen hafta pek çok kentte protesto edilmiş, başkentteki protesto gösterileri olaylı geçmişti.

Aşırı sağcı FN liderlerinin de olduğu bir grup, CGIL binasına saldırarak hasara yol açmıştı. Aynı grup, daha sonra başbakanlık önünde polisle çatışmıştı. Olaylarda aralarında FN liderleri Roberto Fiore ve Giuliano Castellino'nun da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting

İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting

İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting

İtalya'da işçi sendikalarından faşizm karşıtı miting

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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