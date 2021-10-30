İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı - Haberler
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İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandıİtalya, (DHA)- İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler resmi törenle İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

İtalya, ( Dha )- İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler resmi törenle İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti
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