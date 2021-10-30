İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler resmi törenle İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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