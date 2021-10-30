İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı
İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler resmi törenle İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler resmi törenle İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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