İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı - Haberler
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İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İtalya'da G20 Liderler Zirvesi başlıyor; liderler törenle karşılandı

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler resmi törenle İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler resmi törenle İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.


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