İtalya'da Corona Virüsü Sertifikasına Karşı Protesto
İtalya'nın kamu ve özel sektörde zorunlu hale getirdiği Corona virüsü sertifikası protestoları sürüyor.
İtalya'nın kamu ve özel sektörde zorunlu hale getirdiği Corona virüsü sertifikası protestoları sürüyor
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına Mehmet Ceyhan'dan net yanıt: Kesinlikle olamaz
Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.