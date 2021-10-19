İtalya'da Corona Virüsü Sertifikasına Karşı Protesto - Haberler
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İtalya'da Corona Virüsü Sertifikasına Karşı Protesto

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İtalya'nın kamu ve özel sektörde zorunlu hale getirdiği Corona virüsü sertifikası protestoları sürüyor.

İtalya'nın kamu ve özel sektörde zorunlu hale getirdiği Corona virüsü sertifikası protestoları sürüyor

İtalya'da Corona Virüsü Sertifikasına Karşı Protesto
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