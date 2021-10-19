İtalya'da Corona Virüsü Sertifikasına Karşı Protesto

Aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına Mehmet Ceyhan'dan net yanıt: Kesinlikle olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur.