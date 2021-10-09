İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi - Haberler
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İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'nın başkenti Roma'da Covid-19 aşısı karşıtı binlerce kişi, aşı zorunluluğu ve Yeşil Geçiş uygulamasını protesto etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da Covid-19 aşısı karşıtı binlerce kişi, aşı zorunluluğu ve Yeşil Geçiş uygulamasını protesto etti. Göstericilerden bazılarının Başbakan Mario Draghi'nin ofisine ve İtalyan Genel Çalışma Konfederasyonu'nun (CGIL) genel merkezine yürümesi üzerine polis gruba müdahale etti.

İtalya'da hükümetin, tüm çalışanlara aşı olma ve Yeşil Geçiş kartı zorunluluğu getirmesinin ardından kararın yürürlüğe girmesine sayılı günler kala başkent Roma'da binlerce Covid-19 aşısı karşıtı sokağa indi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı protestoda, bazı grupların Başbakan Mario Draghi'nin ofisine ve İtalyan Genel Çalışma Konfederasyonu'nun (CGIL) genel merkezine yürümesi üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla gruba müdahale etti.

Draghi hükümetinin aldığı yeni karar kapsamında, geçerli bir Yeşil Geçiş kartı ibraz etmeyen çalışanlar ücretsiz olarak işten uzaklaştırılabilecek ancak işten çıkarılamayacak. Yeni önlemlerin 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeşil Geçiş kartı, kişinin en az bir doz aşı olduğunu, testlerinin negatif çıktığını veya yakın zamanda virüsü atlattığını gösterecek.

Yeşil Geçiş sistemini işçiler için kabul eden CGIL, ofislerine yapılan saldırıyı kınadı. CGIL lideri Maurizio Landini yaptığı açıklamada, "CGIL'in ulusal karargahına yapılan saldırı, faşist bir haydutluk eylemidir, demokrasiye ve çalışma dünyasına bir saldırıdır. Ülkemizi faşist geçmişine geri döndürebileceklerini kimse düşünmesin" dedi.

Öte yandan İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'i Covid-19'a karşı tamamen aşılanırken, halkın büyük çoğunluğunu aşılama kampanyasını ve Yeşil Geçiş kartının kullanımını destekliyor.

(İHA)

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İtalya'da aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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