İşyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İşyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de 4 farklı işyerinden hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 4 farklı işyerinden hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı işyerinden hırsızlık yapan H.K. ve Y.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları çaldıkları 6 bin TL değerindeki kombi, 600 TL değerindeki inşaat demiri ve 860 TL değerindeki motor parçaları ile yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemelerde sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti

Belediyeden çıkartılan iki işçi, garaj amiri ve yardımcısını darp etti

 Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı! Çalışanlar güçlükle zapt edebildi

Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladı! Çalışanlar güçlükle zapt edebildi

 Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Aracın motor bölümünden çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı

Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Aracın motor bölümünden çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Meral Akşener Şahap Kavcıoğlu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı İdo Tatlıses Okan Bayülgen
Spor Mesut Özil Ali Koç Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 14:01:37. #1.11#