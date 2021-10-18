İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3 saatte söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bugün saat 10.00 sıralarında Bilal Erdoğan'a ait sera naylonu ve zirai ürünlerin satıldığı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki yanıcı madde olan naylonların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm işyerini sararken, korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.