İŞYERİ ALEV ALEV YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sera naylonu satan iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3 saatte söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bugün saat 10.00 sıralarında Bilal Erdoğan'a ait sera naylonu ve zirai ürünlerin satıldığı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki yanıcı madde olan naylonların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüyüp, tüm işyerini sararken, korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.

İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

İŞYERİ ALEV ALEV YANDI

İŞYERİ ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Nihal Yalçın Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Muslera Ali Şansalan Sergio Perez Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İŞYERİ ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 03:55:26. #1.17#