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İsviçre'de korona sertifikası protestosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İsviçre'de korona sertifikası protestosu İsviçre'de binlerce kişi, hükümetin 13 Eylül'de uygulamaya koyduğu korona sertifikasına karşı Bern kentinde gösteri düzenledi.

- İsviçre'de korona sertifikası protestosu

BERN - İsviçre'de binlerce kişi, hükümetin 13 Eylül'de uygulamaya koyduğu korona sertifikasına karşı Bern kentinde gösteri düzenledi.

İsviçre'de hükümet, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kamusal alanlara girebilmek için kişinin aşılı olup olmadığını beyan edeceği korona sertifikasının 13 Eylül itibarıyla uygulanması kararı almıştı. Hükümetin bu kararına karşı çıkan binlerce kişi, korona sertifikasını ve salgına karşı alınan önlemleri protesto etti. Eylemciler, ülkenin farklı kentlerinden Bern kentine akın etti. Barışçıl bir şekilde gerçekleştirilen protestoda hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Protesto gösterisi sorunsuz bir şekilde sona erdi.

İsviçre'de korona sertifikası protestosu

İsviçre'de korona sertifikası protestosu

İsviçre'de korona sertifikası protestosu

İsviçre'de korona sertifikası protestosu
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