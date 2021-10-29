İsveç'te İsrail malları boykot edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'te İsrail malları boykot edildi

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
İsveç'te İsrail malları boykot edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarını boykot etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarını boykot etti.

Aktivist ve akademisyenlerin kurduğu İsveç Filistinliler Derneğince Medborgare Meydanı'da yapılan eylemde, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısı yapan broşürler dağıtıldı.

Aktivistler, İsveç'te satılan İsrail markalarının bulunduğu broşürleri de meydandan geçenlere dağıttı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in 1967 yılından bu yana Filistin'i işgal ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğinin (AB) uyarılarına kulak asmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve şiddete devam ettiği ve askeri hapishanelerinde 200 çocuğu tutsak ettiği vurgulandı.

Açıklamada 600 bin İsrail vatandaşının işgal altındaki Filistin topraklarına yasal olmayan şekilde yerleştiği vurgulanırken bu zulme bir nebze olsun "dur" demek için İsrail mallarının alınmaması ve boykot edilmesi istendi.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title