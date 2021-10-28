İsveç'te Black Lives Matter protestosuna katılan 36 kişi hakkında 1 yıl sonra suçlama

İsveç'te geçtiğimiz yıl haziran ayında düzenlenen barışçıl Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestolarına katılan ve ardından çıkan şiddet olaylarına karışan 36 kişi hakkında savcılık tarafından suçlamada bulunuldu.

ABD'de 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestoları tüm dünyaya yayılmış, birçok ülkede şiddet olayları patlak vermişti. İsveç'in Göteborg kentinde Haziran 2020'de düzenlenen barışçıl BLM protestoları da olaysız şekilde sona ermiş, bazı gruplar ise protestonun ardından şiddet olaylarına karışmıştı.

İsveç Savcılık Kurumu (Aklagarmyndigheten) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz sene haziran ayındaki şiddet olayları ile ilgili 36 kişi hakkında suçlamada bulunulduğu ifade edildi. Savcı Elisabeth Trouve yaptığı açıklamada, söz konusu şiddet olaylarının polise ve polis araçlarını saldırı, taş ve çeşitli nesnelerin fırlatılmasından oluştuğunu aktardı.

Trouve, söz konusu 36 kişiye ayaklanma, acil durum araçlarını sabote etme, vandalizm, memurlara karşı şiddet ve saldırı suçlamalarının yöneltildiğini ifade ederek, kanıtların çoğunu polis kameralarından ve insansız hava araçlarından, halk ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerden oluştuğunu açıkladı. - STOCKHOLM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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