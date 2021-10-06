İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili aranan zanlı ölü bulundu

İsveç'in Göteborg kentinde 28 Eylül'de bir binada meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın şüphelisi, Polonya asıllı 55 yaşındaki Mark Lorentzon ölü bulundu.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, yurt dışına kaçtığı şüphesiyle dün hakkında kırmızı bülten çıkarılan Lorentzon'un cesedi, Göteborg'deki Stenpiren Limanı'nda bulundu.

Göteborg polisinden yapılan açıklamada, saat 09.30'da liman kıyısına vurmuş bir ceset bulunduğuna dair bir ihbar aldıklarını ve cesedin kırmızı bültenle aranan Mark Lorentzon'a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Uzun yıllardır İsveç'te yaşayan Lorentzon, Göteborg'de annesinin adresinin bulunduğu bir dairede yaşıyordu. Aftonbaldet gazetesine göre, annesi huzurevine yatırıldıktan sonra Lorentzon evi terk etmedi ve komşularıyla sorun yaşadı. Şikayetler üzerine İcra Dairesinden evi tahliye etmesi için belge alan Lorentzon'un evden çıkacağı gün daireye bomba yerleştirip patlattığı sanılıyor. Patlamada 4'ü ağır 16 kişi yaralanmış, 140 daire oturulamaz hale gelmişti.