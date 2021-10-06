İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili aranan zanlı ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili aranan zanlı ölü bulundu

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili aranan zanlı ölü bulundu

İsveç'in Göteborg kentinde 28 Eylül'de bir binada meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın şüphelisi, Polonya asıllı 55 yaşındaki Mark Lorentzon ölü bulundu.

İsveç'in Göteborg kentinde 28 Eylül'de bir binada meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın şüphelisi, Polonya asıllı 55 yaşındaki Mark Lorentzon ölü bulundu.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, yurt dışına kaçtığı şüphesiyle dün hakkında kırmızı bülten çıkarılan Lorentzon'un cesedi, Göteborg'deki Stenpiren Limanı'nda bulundu.

Göteborg polisinden yapılan açıklamada, saat 09.30'da liman kıyısına vurmuş bir ceset bulunduğuna dair bir ihbar aldıklarını ve cesedin kırmızı bültenle aranan Mark Lorentzon'a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Uzun yıllardır İsveç'te yaşayan Lorentzon, Göteborg'de annesinin adresinin bulunduğu bir dairede yaşıyordu. Aftonbaldet gazetesine göre, annesi huzurevine yatırıldıktan sonra Lorentzon evi terk etmedi ve komşularıyla sorun yaşadı. Şikayetler üzerine İcra Dairesinden evi tahliye etmesi için belge alan Lorentzon'un evden çıkacağı gün daireye bomba yerleştirip patlattığı sanılıyor. Patlamada 4'ü ağır 16 kişi yaralanmış, 140 daire oturulamaz hale gelmişti.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.'

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Aykut Kocaman Ali Koç Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Güzel Sözler Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsveç'in Göteborg kentindeki patlamayla ilgili aranan zanlı ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:49:12. #1.12#