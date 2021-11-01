İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada

Beyoğlu'nda kavga eden iki grup, caddeyi birbirine kattı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda Kavga eden iki grup, caddeyi birbirine kattı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı. İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

 Çocuk parkında rezil görüntüler! Çevredekiler de müdahale etmek yerine kayıt aldı

Çocuk parkında rezil görüntüler! Çevredekiler de müdahale etmek yerine kayıt aldı

 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title