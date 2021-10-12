İstiklal Caddesi'nde yolu açmaları için uyardığı kişilerce silahla yaralandı - Haberler
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İstiklal Caddesi'nde yolu açmaları için uyardığı kişilerce silahla yaralandı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
İstiklal Caddesi'nde yolu açmaları için uyardığı kişilerce silahla yaralandı

Beyoğlu'nda yürüyüş yolunu kapatan kişileri uyaran Emre Ş., çıkan tartışmada şüpheliler tarafından silahla vurularak yaralandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yürüyüş yolunu kapatan kişileri uyaran Emre Ş., çıkan tartışmada şüpheliler tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde yürüyen Emre Ş, iddiaya göre yolun ortasında durmuş kişilerden, geçebilmek için açılmalarını istedi. Bunun üzerine Emre Ş. ile 5 kişi tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan Emre Ş, sağlık ekiplerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan Ömer Faruk D. (20), Mahmud Y. (21), Emre E. (26), Fatih Barış D. ile Oğuzhan E.'yi yakaladı. Oğuzhan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Emre Ş'nin İstiklal Caddesi üzerinde bir grupla tartışması ve açılan ateş sonucu yaralanması yer alıyor.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstiklal Caddesi'nde yolu açmaları için uyardığı kişilerce silahla yaralandı - Haberler
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