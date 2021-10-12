İstiklal Caddesi'nde 'Yolu açar mısınız?' diyen kişi kalçasından vuruldu - Haberler
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İstiklal Caddesi'nde "Yolu açar mısınız?" diyen kişi kalçasından vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'den iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., İstiklal Caddesi'nde yolu kapatan kişilere "Yolu açar mısınız?" demesi üzerine kavga çıktı.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'den iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., İstiklal Caddesi'nde yolu kapatan kişilere "Yolu açar mısınız?" demesi üzerine Kavga çıktı. Çıkan kavgada silahla kalçasından vurularak yaralanan Emre Ş. hastaneye kaldırılırken, 5 şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken,  olay günü yaşanan kavga ile şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 5 Ekim Salı günü saat 08.30'da Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, iş için Nevşehir Kapadokya'dan bir günlüğüne İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., Taksim'de İstiklal Caddesi'nden geçip sokağa girmek istedi. O sırada Emre Ş., kendi aralarında tartışan kalabalık gruba 'Yolu açar mısınız?' dedi. Bunun üzerine gruptakiler ile Emre Ş. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gruptakiler, boğazını sıktıkları Emre Ş.'yi itmeye başladı. Kaçmaya çalışan Emre Ş.,  bu kez de bir kişi tarafından silahla kalçasından vuruldu, yere düştü. Gruptaki kişiler ise olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Emre Ş.'yi İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından kaçan şüpheliler Ömer Faruk D. (20), Mahmud Y. (21) ve Emre E. (26) Çıksalın'da yakalayarak, gözaltına alındı.Polis ekipleri, silahı ateşlediği tespit edilen Oğuzhan E.'yi (21) yakalamak için Beyoğlu'nda bir adrese gitti. Ancak, ekipler adrese gireceği esnada, Oğuzhan E., pencereden atladı. Semt pazarına kaçan şüpheli Oğuzhan E. ile yanındaki Fatih Barış D. (21) yakalandı. 2 şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, olayda kullanılan silahı da  ele geçirdi. Şüpheliler, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Oğuzhan E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDIÖte yandan, olay günü yaşanan kavga ile şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere, bir grup gencin, Emre Ş. ile  kavga etmesi, kavga sırasında bir kişinin  elindeki silahla Emre Ş.'ye ateş etmesi ve kavgaya karışan şüphelilerin kaçma anları yansıdı.


İstiklal Caddesi'nde Yolu açar mısınız? diyen kişi kalçasından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde Yolu açar mısınız? diyen kişi kalçasından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde Yolu açar mısınız? diyen kişi kalçasından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde Yolu açar mısınız? diyen kişi kalçasından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde Yolu açar mısınız? diyen kişi kalçasından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde Yolu açar mısınız? diyen kişi kalçasından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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