İSTİKLAL ALTGEÇİDİ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU…

Her geçen gün artan araç sayısıyla birlikte yoğunlaşan trafik sorununa çözüm projelerini bir bir hayata geçiren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin İstiklal caddesindeki altgeçit projesini tamamlayarak araç trafiğine açtı.

Gülyurt Mahallesi'nde araç trafiğini rahatlatmak ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Belediyemiz, saatte 1700 aracın geçiş güzergahında bulunan İstiklal ve Abdulvahabi Gazi caddelerinin kesiştiği noktada alt geçit projesinin hayata geçirmek için 5 ay önce çalışmalara başladı.

Yaklaşık 21 milyona mal olan projede gezi ve incelemelerde bulunan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin basın mensuplarıyla birlikte alt geçidi araç trafiğine açtı.

İLK TEST SÜRÜŞÜNÜ BAŞKANIMIZ BİLGİN YAPTI

Şehrin ulaşımdan altyapıya, park bahçelerden temizlik işlerine kadar ihtiyaç duyulan her alanda hemşehrilerinin emrinde olduklarını ifade eden Başkanımız Bilgin, "Ulaşım projelerimizin önemli bir ayağını oluşturan İstiklal Caddesi alt geçit projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Alt geçidimizi bugün itibarıyla trafiğe açıyoruz. Resmi açılış programı da 5 Kasım'da olacak. Yaklaşık 5 ay önce mayıs ayında başlatmış olduğumuz bu projeyle şehrimizin doğu aksındaki bağlantıyı kuran Abdulvahabi Gazi ve İstiklal Caddesinin kesiştiği noktada önemli bir trafik sorunu vardı. Milletimize söz verdiğimiz tarih olan 29 Ekim'e de projemizi yetiştirdik. Bu bölgeye yapmış olduğumuz projenin ilk ayağı. İkinci ayağı olarak da Makine İkmal Tesisleri taşındıktan sonra 2022 yılı içerisinde Abdulvahabi Gazi Caddesi'ni, Gökçekler Caddesi üzerinden Numune Caddesi'ne bağlayacağız. " ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Başkanımız Bilgin ve şantiye şefi Ali Çağlar alt geçitte ilk test sürüşünü birlikte yaptılar.

Vatandaşlar Başkanımız Bilgin'e alt geçit için çok teşekkür etti.

Oluşturma Tarihi : 28 Ekim, 2021

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