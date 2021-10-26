İstihkam ne demek? İstihkam anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstihkam kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstihkam anlamı ne? İstihkam ne demek?

İSTİHKAM NE DEMEK?

1. düşman saldırısına karşı korunma, savunma ereğiyle toprak, taş, beton vb. ile sağlam bir biçimde düzenlenmiş yer, korunak

2.

istihkâm işleriyle uğraşma.

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