İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi, çalıştığı maden fabrikasında çıkarılmakla kendisini tehdit eden kişiyi, sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldürdü.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi, çalıştığı maden fabrikasında çıkarılmakla kendisini tehdit eden kişiyi, sokak ortasında av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay 31 Ekim saat 00.45 sıralarında ilçeye bağlı Aşağı Mahallesinde bulunan Pekmez Pazarı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası H.D. (32) ile kendisini işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürülen Esat Oğuz (35) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.D. av tüfeğiyle Esat Oğuz'a ateş açtı. Baş kısmına mermiler isabet eden Oğuz, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Esat Oğuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Oğuz'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kendisini ihbar etti

Olayın ardından polisi arayan şüpheli H.D., kendisini ihbar etti. Şüpheli, olayda kullandığı tüfekle birlikte olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, maktulün evinin yanına gelerek kendisini işten çıkarılma konusu ile ilgili tehdit ettiğini ve dayanamayıp Esat Oğuz'u tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
17 yaşında 129 suç kaydı var! Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı

17 yaşında 129 suç kaydı var! Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı

 İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

 Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title