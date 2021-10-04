İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem Şanlıurfa'da bir mesajla tamamı işten çıkarılan tekstil işçileri, fabrika önünde eylem yaptı.

ŞANLIURFA (İHA) - İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir mesajla tamamı işten çıkarılan tekstil işçileri, fabrika önünde eylem yaptı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, işten çıkarılan yaklaşık 350 işçi, fabrika önünde eyleme başladı. Ellerindeki megafonla bir süre hak talebinde bulunan işçiler daha sonra fabrika önünde oturma eylemi yaptı. Jandarma ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı eylem devam ediyor.

"Kod-18 ile işten çıkarıldılar"

"Kod-18" ile işten çıkarıldığını belirten işçiler, sabah saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında, "Sayın işçi 4-A kapsamındaki sigortalılığınız "Kod 18" (işin sona ermesi) nedeniyle, 03.10.2021 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" mesajı aldıklarını söyledi.

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Seda Sayan Kubilay Aka Gülben Ergen
Spor Muslera Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 00:13:54. #1.12#