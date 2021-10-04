ŞANLIURFA (İHA) - İşten çıkarılan işçilerden fabrika önünde eylem

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir mesajla tamamı işten çıkarılan tekstil işçileri, fabrika önünde eylem yaptı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, işten çıkarılan yaklaşık 350 işçi, fabrika önünde eyleme başladı. Ellerindeki megafonla bir süre hak talebinde bulunan işçiler daha sonra fabrika önünde oturma eylemi yaptı. Jandarma ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı eylem devam ediyor.

"Kod-18 ile işten çıkarıldılar"

"Kod-18" ile işten çıkarıldığını belirten işçiler, sabah saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında, "Sayın işçi 4-A kapsamındaki sigortalılığınız "Kod 18" (işin sona ermesi) nedeniyle, 03.10.2021 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" mesajı aldıklarını söyledi.