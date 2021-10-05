İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR - Haberler
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İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da bir tekstil fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle toplu mesaj atılarak işlerine son verilen 300 işçi, fabrika önündeki bekleyişini sürdürüyor.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da bir tekstil fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle toplu mesaj atılarak işlerine son verilen 300 İşçi, fabrika önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 300 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle Kod-18 maddesi ile işten çıkarıldı. Bu madde ile kısa süreli çalışan olarak gösterilen işçilerin, fabrika önündeki bekleyişi sürüyor. İçeriye girilmesine izin vermeyen işçiler, seslerini fabrika yetkililerine megafonla duyurmaya çalıştı.

Tekrar işlerine dönmek istediklerini belirten Zehra Çeçan, "Haksızlığa boyun eğmediğimiz, dik durduğumuz için bugün bizi kapı önüne attılar. Bize yapılan büyük bir haksızlıktır. Tek amacımız; işimize geri dönmek. Ama sendikalı olarak çalışmak istiyoruz" dedi.

Bu arada jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
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Haber: İŞTEN ÇIKARILAN 300 İŞÇİNİN, FABRİKA ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR - Haberler
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