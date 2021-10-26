İşte Kadın Derneği'nin "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi sürüyor

ADIYAMAN (AA) - İşte Kadın Derneği'nin Macaristan JOL-LET Derneği ve Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi, odak görüşmeleriyle başladı.

İşte Kadın Derneği açıklamasına göre, dernek, veri toplamak amacıyla sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) görüşmelerin ardından Adıyaman ekibiyle ilk ziyaretini Macaristan'a gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Macaristan Sendikaları Federasyonu (Magyar Szakszervezeti Szövetseg) ile bir araya gelen proje ekibi, Macaristan Sendikaları Federasyonu Başkanı Maria Hercegh'den ülkedeki kadınların iş alanındaki sıkıntılarını ve kanuni hakları hakkında bilgi verdi. Daha sonra proje ekibini ağırlayan Csömör Belediye Başkanı Fabri İstvan, İşte Kadın Derneği ve AKİD'in çalışmalarına destek olmaktan mutluluk duyacağını bildirdi.

Ekibin Macaristan ziyaretinin son adresi ise Budapeşte BP oldu. İşte Kadın Derneği yöneticilerden kadın istihdamı hakkında bilgiler aldı.

Açıklamaya göre, ikinci ziyaret de Macaristan JOL-LET Derneği'nin İstanbul'a gelmesiyle gerçekleşti. İş yeri ve sendika ziyaretlerinin ardından proje ekibi, Adıyaman'a gitti. İş yeri ziyaretlerinin ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket, proje ekibinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Nisan ayında başlayan ve gelecek haziran ayında sona erecek proje kapsamında, İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK'lar aracılığıyla kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu projeyle kadınların görünmeyen emeğinin farkına varılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkı da sağlayacak.