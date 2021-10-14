İşte Bursa'nın meşhur lezzetinin sırrı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Bursa'nın meşhur tatlarından biri olan pideli köfte, lezzetiyle damak çatlatıyor. Pideli köftenin lezzetinin sırrı meşe kömürüyle pişmesi ve kekik aromalı tereyağı.

İştah kabartan pideli köftenin lezzetli olmasının sırrını meşe kömürü ile pişmesine bağlayan kömürcü esnafı Fatih Alevcan, "Ben tarihi Kayhan Çarşısı'nda 1980 yılından beri kömür satıyorum. Kayhan'ın pideli köftesi meşhurdur ve Bursa'ya has bir lezzettir. Senelerdir buradaki köfteci ve kebapçı esnafına meşe kömürü temin ediyorum. Meşe kömürü ete lezzet katar, tadını daha nefis yapar. Meşe kömürünün kilosunu 6 liradan veriyorum. Günde 250 kiloya yakın kömür satıyorum. Meşe kömürü birinci kalite mangal kömürüdür. Düşük uçucu özelliği sayesinde en uzun yanma süresine sahiptir. Kül miktarı düşüktür. Kimyasal madde içermez, tamamen ağaçtan üretilir. Bu yüzden kebapçı esnafı bizi tercih ediyor" dedi.

Kayhan Çarşısı'nda pideli köftecilik yapan Ersin Kalın ise, "Meşe kömürü en kaliteli mangal kömürüdür. Ağaçtan üretiliyor ve doğaldır. Bu kömürde pişen köfteler çok lezzetli oluyor. Dolayısı ile biz de yıllardır bu kömürü kullanıyoruz" diye konuştu. - BURSA