İstanbulspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor-Tuzlaspor hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Haberler
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İstanbulspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor-Tuzlaspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İstanbulspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor-Tuzlaspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İstanbulspor-Tuzlaspor maçının ne zaman olacağını ve hangi kanalda yayınlanacağımı merak eden vatandaşlar İstanbulspor-Tuzlaspor maçı hangi kanalda? diye araştırmakta. Peki, İstanbulspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor-Tuzlaspor hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor-Tuzlaspor hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBULSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Tuzlaspor maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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