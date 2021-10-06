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İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı

İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle toplum ulaşım araçlarını vatandaşlar ücretsiz kullandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle toplum ulaşım araçlarını vatandaşlar ücretsiz kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle bugün  toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Toplu ulaşım kartlarını cihazlara okutan vatandaşlardan ücret alınmazken, bazı vatandaşlar daha önce İstanbul'un Kurtuluşu gününde ücretsiz olduğunu hatırlamadıklarını söyledi. Bir vatandaş ise yoğunluk olduğunu dile getirdi. Otobüse binmek için durakta bekleyen yolculardan Eren Işık,  " Bugün 3 kere toplu ulaşım kullandım ücretsizdi. 6 Ekim'in ücretsiz olduğunu hatırlamıyorum. Bayramlarda oluyordu. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederiz. Bize böyle güzel bir ülke bıraktılar. Fatih Sultan Mehmet'in de mekanı cennet olsun" dedi. Beylikdüzü tarafından metrobüsle geldiğini ve diğer günlere göre daha yoğun bulduğunu söyleyen Fuat Güven, "Herhalde ücretsiz diye yoğunluk. İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle ücretsiz bugün." diye konuştu.


- İstanbul
İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı

İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı

İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı

İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı

İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı

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Haber: İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullandı - Haberler
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