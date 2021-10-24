İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün açıklama yaparak, Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı olacağını belirtmişti. Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği kaydedilmişti.

İstanbul Anadolu Yakası'nda da sabahın ilk saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Birçok ilçede etkili olan yağış öğle saatlerine kadar sürerken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşların şemsiyeyle dışarı çıkarak yağmura hazırlıklı olduğu görüldü. - İSTANBUL

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title