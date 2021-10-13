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İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı

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İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son aşılanma durumunu açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki son aşılanma durumunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 2.doz korona virüs aşısı yaptıran 65 yaş üstü vatandaşların oranının yüzde 89.7'ye ulaştığını söyledi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 13 Ekim itibarıyla; 65 yaş üstü büyüklerimizin #aşı oranları 1.doz yüzde 91.6, 2.doz yüzde 89.7, 3.doz yüzde 74. Tam isabet hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak! 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50,1, 2.doz yüzde 32.9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" dedi.

(İHA)

İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı

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