İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti - Haberler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki vatandaşları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine davet etti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentteki vatandaşları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine davet etti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını büyük bir coşku ve sevinçle kutlamaya hazırlanıyoruz. Vatan Caddesi'nde düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni'miz, 29 Ekim Cuma günü saat 10.00'da. Sizleri Vatan Cadde'mize bekliyoruz. Gelin, en büyük bayramımızı birlikte kutlayalım."

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.

Galata Köprüsü üzerinden start alan ilk koşu organizasyonu olma özelliği de taşıyan Cumhuriyet Koşusu, sporseverlere Tarihi Yarımada'nın ruhunu farklı bir deneyimle sunmayı hedefliyor.

Galata Köprüsü'nden başlayacak koşu, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Cami Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergahında 7 kilometre olarak düzenlenecek.

"29 Ekim Cumhuriyet Koşusu" sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlikte, yaklaşık 1500 kişi, araçsız ve trafiksiz bir ortamda yarışma imkanı bulacak.

Yarışmada, dereceye girenlere ödül verilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti
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