İstanbul Valiliği Ziyaretleri (21 Ekim 2021)

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sayın Levent Ergün'ü ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kasımpaşa Dostluk Gurubu Başkanı İsmail Engin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez ve Bölge Müdürü Ayla Dev'i kabul etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Genel Başkanı Recep Albayrak ve Yönetimini kabul etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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