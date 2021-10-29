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İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

İSTANBUL (İHA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilikte düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile siyasi, askeri ve azınlık temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Resmi Geçit Töreni için Vatan Caddesi'ne geçti.

(Caner Sönmez - Fırat Sever - İsmet Aktaş-İHA)

İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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