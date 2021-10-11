İstanbul Üsküdar'da çocuklar harçlıklarını

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Habermetre) - Üsküdar Burhaniye mahallesinde yaşları 5 ila 10 arasında değişen 20 çocuk, maddi durumu iyi olmayanlara yardım ellerini uzattılar.

İstanbul Üsküdar'da 20 çocuk örnek bir davranışa imza attı. Mahallenin muhtarına giderek durumu olmayanlar için alışveriş yapmak istediklerini söylediler. Muhtar da onlarla beraber markete gitti. Çocuklar yardımlaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kimi oyun konsolu alacaktı kimi de başka bir şey. Ancak kararları değişti, harçlıklarını yardım amaçlı kullanmaya karar verdiler. Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde yaşları 5 ila 10 arasında değişen 20 çocuk, muhtarın yanına gelerek maddi durumu iyi olmayanlara yardım etmek istediklerini söyledi.

Üsküdar Burhaniye mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, "Bu çocuklarımız bize geldiler ve harçlıklarıyla yardım yapmak istediklerini söylediler. Biz de onları kırmadık. Harçlıklarını biriktirdiler ve bu paralarla birlikte bir market alışverişi yaparak ihtiyaç sahibi ailelere birebir kendileri teslim edecekler" dedi. Alışveriş arabasıyla markette dolaşan çocukların alışverişleri renkli görüntüler oluşturdu. Kimi ihtiyaç sahibi aileler için mutfak alışverişi yaparken kimi de çikolata aldı. Kasaların önünde alışveriş araçları ile sıraya giren çocuklar ödemeleri, biriktirdikleri paralarla yaptı. Aldıklarını poşetlere dolduran çocuklar, muhtar tarafından ayarlanan araçla alınan malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere götürdü. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri