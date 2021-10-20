İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da akademik açılış töreni

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa'da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversite öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan törende, Türkiye'de Koronavirüs: Cerrahpaşa'da Bir Gün Belgeseli izlendi.

REKTÖR AYDIN EĞİTİMİN ÖNEMİNDEN BAHSETTİ

PROF. DR. DOĞANGÜN KORONAVİRÜSÜN ÇOCUK EĞİTİMİ VE PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİ ANLATTI

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