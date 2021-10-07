İstanbul Üniversitesi açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF sınavları ne zaman?

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi konu ile ilgili açıklama yayınladı:

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

Siz değerli öğrencilerimizin ve genel toplum sağlığının korunması adına sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrencilerimiz kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

Riskli grupta (Covid-19 pozitif/ temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır.

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başarılar dileriz.

AUZEF DEKANLIĞI

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