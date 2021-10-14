İstanbul'un taksi sorunu yabancı turistleri de etkiliyor
İstanbul'daki turistler, taksicilerin aynı yol için farklı ücretler istemesinden, kibar davranmamasından şikayetçi. Turist rehberleri de yabancı misafirlerini gönül rahatlığıyla taksiye bindirememekten yakınıyor.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'daki turistler, taksicilerin aynı yol için farklı ücretler istemesinden, kibar davranmamasından şikayetçi. Turist rehberleri de yabancı misafirlerini gönül rahatlığıyla taksiye bindirememekten yakınıyor.
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