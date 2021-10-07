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İstanbul'un özlenen festivali İstanbul Coffee Festival başladı

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İstanbul'un özlenen festivali İstanbul Coffee Festival başladı

İki yıl aradan sonra kahveseverleri yeniden KüçükÇiftlik Park'ta bir araya getiren İstanbul Coffee Festival, büyük ilgi ile başladı.

İSTANBUL (Bültenler) - 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin ilk gününde atölye ve workshopların yanı sıra,Dengi Dengine, Safiye, Bengisu, Jabbar, Ozan Buğra Kaya, Kürşat Nayim, Ece Barak ve Feridun Düzağaç şarkılarıyla kahveseverleri coşturdu.

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta bir araya getiriyor.

Festivalin ilk gününde,Aroma Oyunları, Yeşil'den kahve rengine kahve kavurma, Kahve Tarımı Esnasında Yaşanabilecek Üretim Sorunları ve Bunların Fincandaki Yansıması, Kahve Tadımı ve Değerlendirme Kavurum Farkları, NG Coffee Roastary, Coffee101 Günümüz Kahvesi, KAFEM için Yatırım Planlaması atölye ve workshoplar yapıldı. Toplamda 32 canlı konserin gerçekleşeceği festivalin ilk gününde Dengi Dengine, Safiye, Bengisu, Jabbar, Ozan Buğra Kaya, Kürşat Nayim, Ece Barak ve Feridun Düzağaç gibi sevilen sanatçılar sahne aldı.

Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyimin yaşanacağı festivalde, kahve sektörünün en cool yarışmalarından Aeropress 2021 ve Coffee Tasting Challenge da düzenlenecek.

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