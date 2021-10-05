İstanbul'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü

 Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:14:30. #1.17#