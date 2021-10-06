İstanbul'un işgalini kırmak üzere şehre ilk giren Ordu Komutanı Şükrü Naili Paşa kabri başında anıldı
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunda şehre ilk giren ve orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa kabri başında anıldı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunda şehre ilk giren ve orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa kabri başında anıldı.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı. Kutlama kapsamında işgale karşı şehre ilk giren orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa, Eyüpsultan Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Anma programına Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Çakır, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Zeki Gülter, askeri erkan ve emniyet yetkilileri katıldı. Programda önce Şükrü Naili Paşa'nın hayatı anlatıldı ardından Eyüpsultan Camii müezzini Hasan Tok tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Duanın ardından katılımcılar Naili Paşa'nın kabrine sırasıyla çiçek bıraktı.
Şükrü Naili Paşa'nın kabrine çiçek bırakılmasının ardından katılımcılar Edirnekapı Şehitliği'ndeki diğer kabirlere gül bıraktı. - İSTANBUL