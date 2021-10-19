İstanbul'un en genç erkek ve en geç kadın muhtarı performanslarıyla ön yargıları kırdı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde görev yapan İstanbul'un en genç erkek muhtarı 24 yaşındaki Muharrem Polat ile Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde görevli en genç kadın muhtar 25 yaşındaki Edanur Menteş, muhtarlığa aday oldukları zaman karşılaştıkları zorlukları ve seçimleri kazandıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Polat ile Menteş, İstanbul'un en genç erkek ve kadın muhtarları olarak dikkati çekiyor.

En yakın rakibine yaklaşık 2 bin oy fark atarak 23 yaşında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi muhtarı olan Menteş ile en yakın rakibini 3 bin oy farkla geçerek 21 yaşında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi muhtarı olan Polat, genç yaşlarına rağmen 10 ve 15 yıllık mahalle muhtarlarına rakip olmaktan çekinmedi.

Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda yürüterek kazanan muhtarlar Polat ile Menteş, İstanbul'un en genç muhtarları olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

"Gençlerin başarılı olabileceğini bir kez daha ispatladık"

Muharrem Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un en genç muhtarı olmasının kendisi için tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğunu söyledi.

Muhtar adaylığına başvurma fikrinin, mahallesindeki spor kulübünün gençlik ve taraftarlar derneği başkanlığını yaptığı dönemde arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde ortaya çıktığını dile getiren Polat, "Burada istişare ediyorduk, 'Kendimizi nasıl geliştirebiliriz' derken referandumda seçilme yaşı düştüğünde bir fırsat yakaladık ve 'Muhtarlıktan başlayalım' dedik. Elhamdülillah, gençlerin siyasette de aktif olabileceği, her işte olduğu gibi bu işlerde de başarılı olabileceğini bir kez daha ispatladık." diye konuştu.

Seçim çalışmalarını yürütürken "Çocuktur, yapamaz" gibi sözlerle karşılaştığını anlatan Polat, "Kimi zaman kahvehanelerde, esnaf ziyaretlerinde bu tür söylemlerle karşılaştık. 'Kazansa babası mı yapacak muhtarlığı?' gibi sözler söylendi. Çok absürt söylemlerle karşı karşıya geldik ama hiçbirine aldırış etmedik. Kapısını çaldığımız herkese 'Biz sizin evladınızız, kardeşiniziz' diyerek yolumuza çıktık, tevekkül ettik ve kazandık." dedi.

Polat, Kazım Karabekir Mevlana Spor Kulübü'nün 1992'de kurulması dolayısıyla seçim çalışmaları kapsamında mahalleye 1992 ağaç dikeceklerini aktararak, şu ana kadar yaklaşık 450 ağaç diktiklerini ve dikim sürecini tamamlayacaklarını dile getirdi.

"Bir muhtarın mesaj sistemiyle maske dağıtması Türkiye'de ilk"

Muhtarlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Muhtar Polat, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sadece ben değil bütün muhtarlarımız cansiperane çalıştı. Muhtarlık olarak mahallemizde 16 bin 500 maske dağıttık. Mahallemizde yaşayanlara 'Muhtarımdan maske' yazarak verdiğimiz telefon numarasına mesaj atmasını istedik. Gelen mesajlardan adreslere maskeleri götürdük. Bir muhtarın mesaj sistemiyle maske dağıtması Türkiye'de ilk. Biz bunu yaptık."

"Çok güzel bir duygu"

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş de genç yaşta muhtar olmanın gurur verici bir duygu olduğunu söyledi.

Menteş, Telsiz Mahallesi'nin 50 bin nüfuslu olduğunu, mahallenin sürekli göç aldığına dikkati çekti.

Seçimlerde kendisiyle birlikte 3 adayın yarıştığını ve kendisinin tek kadın aday olduğunu ifade eden Menteş, mahalledeki ilk kadın muhtarın da kendisi olduğunu kaydetti.

Menteş, şunları söyledi:

"İstanbul'da benden daha genç muhtar olabileceğini çok düşünmüyordum ama Türkiye'de belki vardır diye düşünüyordum. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ile biraz araştırma yaptık. Araştırmalarımız sonucunda en geç kadın muhtarın benim olduğu ortaya çıktı. Bundan çok mutluyum, benim için çok gurur verici bir şey. Çünkü İstanbul zaten ayrı ve Türkiye'de en genç (kadın) muhtar olmak çok önemli, güzel bir duygu."

23 yaşında muhtar seçilen Menteş, seçimlerde en yakın rakibine 2 bin küsur oy fark attığını dile getirerek, "Adaylığıma karşıma çıkan vatandaşlar vardı, kimse benden beklemiyordu, '23 yaşında genç kız, hiçbir şey yapamaz' düşüncesindelerdi. Mahalledeki nüfus yapısına göre, her yöreden azalarımı seçtim. Ardından seçim çalışmasını yürüttüm. Telsiz Mahallesi'nde girmediğim ev yoktur." ifadelerini kullandı.

Muhtar olduğuna inanmayanlara kartını gösteriyor

Vatandaşlarla muhtarlıkta yaşadığı anılara değinen Menteş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok şaşırıyorlar. Muhtarlığa geldiklerinde 'Muhtarla görüşecektim' diyorlar. 'Benim' dediğimde 'Hayır, siz değilsiniz' diyorlar. Muhtar kartımı gösterdiğim çok kişi olmuştur. İnanmıyorlar ama çok da mutlu oluyorlar. Seçim zamanında çok tepkilerle karşılaştım aslında. 'Çok gençsin, yapamazsın, nasıl yapacaksın' gibi sözler ama Fatih Sultan Mehmet nasıl İstanbul'u fethettiyse ben de 'Gençler yapabilir' dedim. Muhtar olduktan sonra tepkiler çok güzel. Herkes çok seviniyor, mutlu oluyor. 'Mahallemizde genç bir muhtarımız var' diyorlar."