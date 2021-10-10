İstanbul'u bekleyen büyük tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarma geçti
İstanbul'un su kaynaklarını besleyen Istrancalar da kurudu. Kuraklık tehdidi altında bulunan İstanbul için tehlike çanları artık daha şiddetli çalmaya başladı. Yeteri kadar önlem alınmazsa İstanbul'u gelecekte kuraklık bekliyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, "Istrancalar Barajı'nda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak" dedi.
İSTANBUL (Haberler.com) - Türkiye genelinde yaz boyu etkili olan ve daha önce doğal güzelliği ile ünlü olan çok sayıda gölün kurumasına neden olan kuraklık, İstanbul'u artık daha fazla tehdit etmeye başladı. Uzmanlar, yeteri önlem alınmaması durumunda İstanbul'un ciddi sorunlarla karşılaşacağını vurguluyor.
İstanbul'un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalar Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Istranca'nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık dikkat çekiyor. Tamamen kuruyan her 2 barajın yanı sıra Istrancalardaki irili ufaklı dereler de kuraklığın pençesinde.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, son yıllarda çevre kirliliğinin yoğun görüldüğü Bafa Gölü'nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi. Bafa'nın, özellikle Büyük Menderes Nehri'yle kirletildiği ortaya çıktı.
Bölgedeki son durumu değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısını yaptı.
Çidem, "Istrancalar için sözün bittiği yer değil, suyun bittiği yerdeyiz. Istrancalar'da su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak. Çünkü İstanbul'un havası ve suyu buradan gidiyor" dedi.