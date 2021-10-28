İstanbul su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? - Haberler
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İstanbul su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

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İstanbul su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

28 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 28 Ekim Perşembe 2021 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle...

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.10.2021 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.10.2021 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası

Açıklama : Vana Arızası Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 28.10.2021 09:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.10.2021 08:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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