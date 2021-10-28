İstanbul su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 28 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2021 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2021 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Vana Arızası Gıderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 28.10.2021 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.10.2021 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link

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