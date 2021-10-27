İstanbul su kesintisi! 27 Ekim Çarşamba İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 27 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

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