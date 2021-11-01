İstanbul su kesintisi! 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 1 Kasım Pazartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ 1 KASIM 2021!

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Fevziçakmak Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Tepeören Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Elektrik Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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