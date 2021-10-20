İstanbul su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 20 Ekim Çarşamba İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2021 09:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2021 09:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2021 10:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2021 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Hasanpaşa Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2021 10:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2021 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Çanakça Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 19.10.2021 22:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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