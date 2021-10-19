İstanbul su kesintisi! 19 Ekim Salı İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 19 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 19 Ekim Salı İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Marmara Mah,Beylikdüzü Osb,Kavaklı Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı

Açıklama : Beylıkdüzü İlçesı Kavaklı Mahallesı Olımpıyat Caddesı Ø600 Mm Df Isale Hattı Deplase Imalatı Tamamlanmış Olup Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.

Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Merve Mah,Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı

Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 07:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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