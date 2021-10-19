İstanbul su kesintisi! 19 Ekim Salı İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
19 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 19 Ekim Salı 2021 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle...
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 19 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 19 Ekim Salı İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Marmara Mah,Beylikdüzü Osb,Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama : Beylıkdüzü İlçesı Kavaklı Mahallesı Olımpıyat Caddesı Ø600 Mm Df Isale Hattı Deplase Imalatı Tamamlanmış Olup Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Merve Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi : 19.10.2021 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 07:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.