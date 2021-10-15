İstanbul su kesintisi! 15 Ekim Cuma İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Ali Kuşçu Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.10.2021 05:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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