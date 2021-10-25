Şişli'de taksicilere yönelik denetim

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik ekipleri Şişli'de turistlerin yoğun olduğu Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik olarak yapılan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrakında eksik olanlara ve kurallara uymayanlara ceza kesildi. 6 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan kişi başı 144 lira, 1 taksiciye seyir halindeyken cep telefonu kullanımından, 1 taksiciye ehliyet taşımamaktan ceza kesildi.

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