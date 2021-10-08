Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Olay, Mecidiyeköy altgeçidinde 16 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Mecidiyeköy durağına gelen iki kişiden biri altgeçide girdi. Başındaki motosiklet kaskı ile altgeçitte bir süre ilerleyen zanlı, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. Zanlı hızla olay yerinden kaçtı. Bazı yolcular olay yerinden kaçarken bir kişi yere yatan yaralı adama yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI