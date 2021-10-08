Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

ŞİŞLİ'de motosiklet kaskı ile alt geçide giren bir kişi, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de motosiklet kaskı ile alt geçide giren bir kişi, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheli, geldiği motosiklet ile kaçtı. İki kişinin vurulma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki şüpheliden biri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Mecidiyeköy altgeçidinde 16 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Mecidiyeköy durağına gelen iki kişiden biri altgeçide girdi. Başındaki motosiklet kaskı ile altgeçitte bir süre ilerleyen zanlı, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. Zanlı hızla olay yerinden kaçtı. Bazı yolcular olay yerinden kaçarken bir kişi yere yatan yaralı adama yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki kişiye yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosiklet ile durağa gelmesi görülüyor. Bir kişi motosiklette hazır beklerken diğeri başındaki kaskı ile altgeçide iniyor. Belindeki silahı çıkaran şüpheli,  altgeçitteki iki kişiye kurşun yağdırıyor.

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera çalışmasından iki şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden A.G yakalanarak adliyeye sevk edilirken, olayı gerçekleştiren S.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

 Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi

 Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Kerem Aktürkoğlu Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şişli'de iki kişiye kurşun yağdıran zanlı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 09:55:23. #1.12#